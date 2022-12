Roma: assessora Lavori pubblici, riaperta via Corropoli e chiuso cantiere, promessa mantenuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiusi i lavori di via Corropoli nel Municipio IV, la strada adesso è di nuovo fruibile a tutti. Il 30 novembre abbiamo avviato il cantiere, dicendo che avremo terminato i lavori entro la fine dell'anno. Abbiamo mantenuto la promessa, mettendo il punto a una situazione che si protraeva da troppo tempo. Lo annuncia, in una nota, l'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini. La via nel quartiere Case Rosse dal 2018 era stata chiusa e interdetta al traffico per un grave deterioramento dell'asfalto dovuto a un cedimento della sottostante struttura stradale. Il Dipartimento Coordinamento Sviluppo infrastrutture e Manutenzione urbana di Roma Capitale è intervenuto con un finanziamento di 30mila euro sul bilancio comunale per il consolidamento del fondo stradale, il ripristino dell'asfalto e della segnaletica. "La chiusura del cantiere nei tempi previsti è una vittoria per tutto il quartiere e per questo ringrazio l'assessore Segnalini. Abbiamo lavorato senza sosta per ottenere un risultato che ci ha permesso di chiudere una piccola opera ma di grande rilevanza per la vivibilità dell'intera comunità di Case Rosse. I cittadini oggi si riappropriano di una parte importante del loro territorio", dichiara il presidente del Municipio IV Massimiliano Umberti. (Com)