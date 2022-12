Torino: Borio (Federalberghi), nel 2022 tasso occupazione delle camere al 65 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2022 ha riportato Torino sul palcoscenico internazionale con alcuni grandi eventi e ha dimostrato che questa è ormai una città turistica a tutti gli effetti, capace di accogliere diversi tipi di turismo e stupire con la propria bellezza e la propria ricchezza culturale, artistica, enogastronomica. A dimostrarlo il 65 per cento di tasso di occupazione media degli alberghi. Lo ha affermato in una nota stampa Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino. "La carta vincente è stata sicuramente la capacità di far vivere la città insieme all’evento e offrire al turista un’esperienza che potesse andare al di là della manifestazione in sé. La sinergia tra la Città e la Regione, che hanno investito coraggiosamente sulla vocazione turistica, ha permesso per la prima volta di poter contare su una programmazione estesa su tutto l’anno e di destagionalizzare l’offerta", ha concluso Borio.(Rpi)