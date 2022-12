Roma: villa in fiamme ad Ostia, agenti salvano 90enne disabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna di 90 anni è stata salvata da morte certa mentre la sua casa era avvolta dalle fiamme. I suoi salvatori sono due agenti del commissariato Ostia Lido che, ieri pomeriggio poco dopo le 16, sono intervenuti su segnalazione di un incendio in via Emilio Malerba. Il rogo si era sviluppato al piano terra di una villa su due livelli. Dall’interno dell’appartamento in fiamme giungevano le urla della donna disabile, impossibilitata a scappare. La porta, però era chiusa dall’interno, per questo i poliziotti, prima ancora che arrivassero i pompieri, utilizzando una scala come ariete, hanno sfondato il portone e, nonostante il denso fumo e il calore, sono entrati prendendo di peso l’anziana disabile portandola all’esterno e affidandola agli operatori del 118. Per lei solo una lieve intossicazione da inalazione di fumo ma non corre pericolo di vita. L’arrivo dei vigili del fuoco è servito per domare l’incendio.(Rer)