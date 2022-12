Israele: premier uscente Lapid, “normalizzazione con Arabia Saudita è vicina”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La normalizzazione delle relazioni tra Israele e l’Arabia Saudita “è vicina”. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano uscente, Yair Lapid, nel discorso pronunciato alla Knesset, il parlamento monocamerale di Israele, in occasione della fine del suo mandato. Il governo da lui presieduto, ha affermato il premier, “ha avviato un dialogo con i sauditi”, che porterà, tra i primi passi, ai “sorvoli e voli diretti alla Mecca” per il tradizionale pellegrinaggio dell’Hajj. “Il governo israeliano ha gettato le basi affinché l'Arabia Saudita diventi un partner a pieno titolo negli Accordi di Abramo”, ha affermato Lapid, aggiungendo che ulteriori dettagli in merito verranno consegnati al prossimo premier. "Se il nuovo governo continuerà sulla strada che abbiamo tracciato, la piena normalizzazione con i sauditi potrà essere raggiunta in un tempo non troppo lungo”, ha affermato Lapid. (segue) (Res)