Israele: premier uscente Lapid, “normalizzazione con Arabia Saudita è vicina” (2)

- Nell’elencare i successi raggiunti dall’esecutivo da lui guidato, il premier uscente ha poi menzionato i risultati delle mosse per evitare la fabbricazione di una bomba atomica da parte dell’Iran, degli sforzi internazionali volti a raggiungere un nuovo accordo con Teheran e quelli diretti contro la Repubblica islamica "in Siria e oltre". Lapid ha poi fatto riferimento ai “legami profondi” instaurati con gli Accordi di Abramo, firmati a partire dal settembre 2020, e all’intesa con il Libano per la demarcazione del confine marittimo. Infine, ha citato i successi “contro i gruppi terroristici a Gaza e le continue e intense operazioni contro i gruppi terroristici in Cisgiordania”. (Res)