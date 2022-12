Ucraina: intelligence di Kiev a britannica "Bbc", combattimenti sono a un punto morto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina è attualmente a un punto morto poiché né l'Ucraina né la Russia possono fare progressi significativi. Lo ha detto il capo dell'agenzia di intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, in un'intervista all'emittente televisiva "Bbc". "La situazione è semplicemente bloccata", ha dichiarato Budanov, "non si muove nulla". Dopo che le truppe ucraine hanno riconquistato la città meridionale di Kherson a novembre, Budanov ha affermato che la Russia è "ora completamente in un vicolo cieco" e sta subendo perdite molto significative. Tuttavia, ha aggiunto, le forze ucraine non hanno ancora le risorse per andare avanti in più aree. "Non possiamo sconfiggerli in tutte le direzioni in modo completo. Non vediamo l'ora di ricevere nuove forniture di armi e l'arrivo di armi più avanzate", ha concluso.(Rel)