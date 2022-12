Migranti: Molteni, utile codice condotta Ong, ottimo lavoro di Piantedosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Utile e necessaria “l'approvazione del decreto legge che introduce regole certe, in conformità alle convenzioni internazionali, per le Ong nelle operazione Sar e che ripristina la confisca come strumento di deterrenza in caso di violazione del Codice di condotta”. Lo dichiara in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni. “Apprezzamento e piena condivisione del lavoro fatto dal ministro Piantedosi in questi primi mesi di governo che vede già alcuni segnali positivi con gli sbarchi da Ong diminuiti del 78 per cento e una prima riduzione degli arrivi sulle coste Italiane rispetto ai mesi precedenti. Le Ong incentivano le partenze e le partenze portano ai naufragi. Nei momenti in cui sono calate le partenze sono calati anche i naufragi”, sottolinea Molteni, che conclude: “Tutela dell'incolumità di chi viene soccorso ma ferma protezione dei confini nazionali sono le priorità per il contrasto all'immigrazione irregolare". (Rin)