Spagna: ministro Agricoltura, efficacia riduzione Iva alimenti sarà giudicata quando in vigore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione spagnolo, Luis Planas, ha assicurato oggi che l'efficacia dell'applicazione della riduzione dell'Iva su alcuni alimenti sarà giudicata quando entrerà in vigore il primo gennaio prossimo. Il ministro ha assicurato che il governo non ha adottato queste misure in modo "improvvisato", ma dopo l'esame di "tutte le alternative sul tavolo". A questo proposito, Planas ha spiegato che la Commissione nazionale del mercato e della concorrenza (Cnmc) vigilerà sull'applicazione dell'Iva ridotta per evitare che ci siano irregolarità. "Si tratta di misure che hanno un costo per il bilancio pubblico. Quindi dobbiamo ottenere e otterremo che siano efficaci", ha sottolineato il ministro in alcune dichiarazioni radiofoniche a "Rne". Planas ha rimarcato che il governo intende rafforzare la tendenza al ribasso dei prezzi dei prodotti con il pacchetto di misure approvato questa settimana, pur riconoscendo che ci sono "molti fattori in gioco", motivo per cui non ritiene possibile fare una "previsione quantitativa" sul fatto che i prezzi scenderanno ed in che misura. "La distribuzione è la prima interessata a dimostrare che sta rispettando anche in modo patriottico la sua parte di responsabilità in questa materia", ha concluso Planas. (Spm)