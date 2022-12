Legge Bilancio: Bernini, più risorse per diritto allo studio, università e ricerca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In legge di Bilancio abbiamo posto le basi per interventi di ampio respiro che guideranno il nostro lavoro nei prossimi anni. Ringrazio il premier Meloni, il governo e tutto il Parlamento per la sensibilità dimostrata verso i temi dell’università, dell’alta formazione e della ricerca. Il diritto allo studio può contare, oggi, su risorse importanti, coprendo in alcuni casi il vuoto finanziario che si sarebbe verificato al termine degli stanziamenti previsti dal Pnrr. Un piano che è un treno che passa una sola volta: sta a noi coglierne le opportunità e garantire continuità ai progetti andando oltre il 2026". Lo dichiara il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. (segue) (Com)