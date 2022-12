Legge Bilancio: Bernini, più risorse per diritto allo studio, università e ricerca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I principali interventi per il diritto allo studio e la ricerca riguardano: +500 milioni per borse di studio. Per il biennio 2024-2025, aumenterà la platea degli studenti beneficiari e si incrementerà di 700 euro in media l’importo. La misura garantirà continuità alle borse di studio previste dal Pnrr, la cui copertura è garantita solo per gli anni 2022-2023. +300 milioni per l’housing universitario. Nuove risorse per garantire la continuità degli interventi a sostegno della domanda sempre più crescente di posti letto a favore degli studenti fuori sede. +5 milioni per borse studio specializzandi in medicina generale. L’ulteriore finanziamento andrà a incrementare le disponibilità sul Fondo sanitario nazionale per il 2023. (segue) (Com)