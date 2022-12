Legge Bilancio: Bernini, più risorse per diritto allo studio, università e ricerca (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre è stato stabilizzato il Fondo di sostegno alle locazioni per studenti fuori sede. Diventa stabile il Fondo per il sostegno alle locazioni per gli studenti fuori sede iscritti nelle università statali. Il Fondo è rifinanziato per 4 milioni per il 2023 e 6 milioni a decorrere dal 2024. E ancora: +30 milioni per il ripristino dei contributi e della quota premiale delle università non statali. Viene ripristinato il finanziamento ordinario delle università non statali disposto solo per il 2021. L’incremento dei contributi è legato all’aumento del numero degli atenei non statali ammessi al finanziamento. Viene, inoltre, incrementata al 30 per cento la percentuale di risorse destinata ai fini premiali. (segue) (Com)