Legge Bilancio: Bernini, più risorse per diritto allo studio, università e ricerca (4)

- Inoltre sono previsti +15 milioni per il 2023 per il piano di rilancio del Cnr. Per il 2023 è stato stanziato un contributo straordinario di 15 milioni per il piano di rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche. 40 milioni per le progressioni di carriera di ricercatori e tecnologi degli enti vigilati dal Mur. Sbloccate le risorse non ancora assegnate per le progressioni e la valorizzazione della carriera di ricercatori e tecnologi. Borse di studio per studenti con disabilità e per orfani e figli di vittime del terrorismo. A partire dal 2023 gli importi delle borse di studio percepite da studenti universitari con disabilità non saranno computate ai fini del calcolo dei limiti di reddito per il riconoscimento di altri sostegni economici. Per sostenere gli studenti delle Afam con disabilità è poi stanziato 1 milione di euro per il 2023. Inoltre, 150 mila euro all’anno sono destinati a borse di studio per orfani e figli vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. (segue) (Com)