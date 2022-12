Legge Bilancio: Bernini, più risorse per diritto allo studio, università e ricerca (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora, perequazione indennità di amministrazione Anvur. Dal 2023 saranno armonizzati i trattamenti economici accessori del personale dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Infine interventi di riqualificazione per l'Università di Trieste. In seguito alla cessione alla comunità slovena della sede del "Narodni Dom", si contribuisce ad attuare interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria degli immobili dell’Università degli studi di Trieste. (Com)