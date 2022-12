Lombardia: Cecchetti (Lega), grazie al ministro Salvini il 2023 sarà l'anno dei cantieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie al lavoro del ministro Matteo Salvini finalmente ripartono i cantieri per le infrastrutture, in tutta Italia e naturalmente in Lombardia, dopo anni di freno a mano tirato dai ministri Cinque Stelle e Pd e dai loro veti ideologici. Grazie al ministro Salvini sono stati sbloccati fondi Anas da 4,55 miliardi ed è previsto anche un significativo incremento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (1,8 miliardi), in netta discontinuità rispetto al passato. Fondi sbloccati ma non solo: l'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, finalizzato a tagliare burocrazia e velocizzare i lavori, permetterà un'ulteriore accelerazione dei cantieri”. Lo afferma l'on. Fabrizio Cecchetti, segretario d'aula della Camera dei Deputati e coordinatore regionale lombardo della Lega Salvini Premier. Poi aggiunge: “In Lombardia stanno ripartendo i lavori per la Pedemontana, vediamo finalmente la luce in fondo al tunnel per la Vigevano-Malpensa che andrà a inizio anno in conferenza dei servizi, proprio oggi vengono sbloccati 136 milioni per la variante Est di Edolo nel bresciano e potremmo andare avanti ad elencare opere che stanno per essere cantierizzate. E tutto questo avrà una positiva ricaduta occupazionale sul nostro territorio. Il 2023 sarà l'anno dei cantieri anche in Lombardia”, conclude.(Com)