Legge Bilancio: Confagricoltura, soddisfazione con qualche perplessità

- Confagricoltura accoglie con favore molte misure inserite nella legge di Bilancio approvata al Senato. Tra queste – riferisce una nota – il significativo esonero Irpef per il 2023, il prolungamento del credito d'imposta per il Mezzogiorno, il rifinanziamento e la proroga per l'ultimazione degli investimenti della cosiddetta "Nuova Sabatini", strategica per incentivare l'accesso al credito da parte delle Pmi ed efficace, anche in chiave anticongiunturale, per la crescita e il rilancio degli investimenti. Sostegno alle imprese anche con il rifinanziamento delle Garanzie Ismea per agevolare gli interventi delle banche a favore delle Pmi in un momento di crisi caratterizzato dall'aumento dei tassi di interesse. Come sollecitato da Confagricoltura, viene inoltre prorogato il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per l'acquisto dei carburanti agricoli, misura ancora non sufficiente a causa delle pesanti conseguenze del conflitto russo-ucraino, ma di particolare rilevanza per il settore agricolo. Trova inoltre una risposta concreta la richiesta che Confagricoltura, unitamente a Uncai, a partire dall'inizio dello scorso anno aveva avanzato al ministero dei Trasporti per ridurre gli indennizzi per la maggiore usura delle strade a carico dei convogli agricoli con massa complessiva superiore a 44 tonnellate per le imprese agricole e agromeccaniche. (segue) (Rin)