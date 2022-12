Legge Bilancio: M5s, su sanità e lavoro è da zero in pagella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo votato convintamente 'no' a questa legge di Bilancio, che su sanità e lavoro è da zero in pagella. Le risorse per la sanità pubblica sono del tutto insufficienti e basteranno a malapena per fronteggiare il caro-energia; di contro, non c'è nulla per contrastare l'allungamento delle liste d'attesa, per il piano oncologico nazionale, per il piano nazionale demenze e per l'aumento degli stipendi del personale sanitario. Con questa Manovra, però, si capisce bene qual è l'orizzonte del Governo: favorire sempre di più la sanità privata. Ci opporremo fermamente a ciò". Lo affermano in una nota i senatori del M5s in commissione Lavoro e Sanità Barbara Guidolin, Elisa Pirro e Orfeo Mazzella. "Anche su welfare e lavoro - riprendono - la legge di Bilancio descrive chiaramente il progetto dell'Esecutivo: fare la guerra agli ultimi con la cancellazione del Rdc, quando nel 2023 si stimano 700mila poveri in più a causa dell'inflazione, e favorire il precariato selvaggio con il ritorno dei voucher, estesi addirittura per i lavoratori dei night club. Contestualmente, non ci sono idee per lo sviluppo del Paese che il prossimo anno, così come rilevato dallo stesso Governo, tornerà ad una crescita da zero-virgola. Davvero un pessimo inizio per questi sedicenti sovranisti" concludono Guidolin, Pirro e Mazzella. (Rin)