Nagorno-Karabakh: Cremlino, preoccupati per situazione relativa al corridoio di Lachin

- Il Cremlino è preoccupato per la situazione relativa al corridoio di Lachin. Come ha affermato nel corso di una conferenza stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, Mosca intende continuare i contatti con Armenia e Azerbaigian. Commentando le dichiarazioni del primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, che aveva suggerito di coinvolgere le forze di pace internazionale per risolvere il conflitto, Peskov ha sottolineato che tale passo dovrebbe essere concordato "da entrambe le parti". (Rum)