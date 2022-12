Serbia: ministra Energia, nei prossimi tre anni mille megawatt da fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A breve la Serbia farà le prime aste pubbliche per concedere incentivi ai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili e il piano è di ottenere "mille nuovi megawatt di elettricità da queste fonti nei prossimi tre anni". Lo ha detto la ministra dell'Energia, Dubravka Djedovic. "L'obiettivo è creare un piano triennale di aste per arrivare a mille nuovi megawatt, che in totale nei prossimi cinque anni significherebbe avere duemila megawatt di energia elettrica da fonti rinnovabili, un valore non trascurabile per il nostro sistema, che dispone di circa 8.500", ha detto Djedovic. La ministra ha sottolineato che la Serbia è sulla "buona strada" per decarbonizzare il suo settore energetico e la sua economia e che è necessario avere "meno emissioni di anidride carbonica, nonché modernizzare l'intero settore energetico del Paese". (Seb)