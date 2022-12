Viabilità: Anas, dal 2 al 21 gennaio chiusure sulla ss10 "Padana Inferiore" in provincia di Mantova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire alla società Autostrada del Brennero SpA la prosecuzione dei lavori di adeguamento strutturale del viadotto che sovrappassa la strada statale 10 "Padana Inferiore" nel comune di San Giorgio Bigarello, in provincia di Mantova, si sono rese necessarie limitazioni provvisorie al transito in orario notturno. A partire da lunedì 2 gennaio, la ss10 sarà quindi chiusa in entrambe le direzioni dal km 294,250 al km 294,950, dalle ore 21 alle 5:30 del giorno successivo, ad eccezione dei giorni festivi. Il traffico sarà deviato sulla viabilità provinciale con indicazioni sul posto, ad eccezione dei residenti, per i quali il traffico sarà sempre consentito. Il termine dei lavori è previsto per il 21 gennaio 2023. (Com)