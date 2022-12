Energia: Regno Unito, aumento record di esportazioni elettricità verso Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha esportato quest'anno livelli record di elettricità in Europa, con le fonti di energia rinnovabile che hanno generato per la prima volta oltre il 40 per cento del fabbisogno di elettricità del Paese, e con l'aumento sia della produzione eolica che solare. Lo riporta l'analisi dell'Imperial College di Londra per Drax Electric Insights e vista dal quotidiano "The Times". La crisi energetica in Europa provocata dall'invasione russa dell'Ucraina e i problemi di sicurezza nelle centrali nucleari francesi hanno portato il Regno Unito a diventare un esportatore netto di elettricità nel continente per la prima volta in più di un decennio. (Rel)