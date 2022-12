Legge Bilancio: Calenda, indecorosa, "aridatece" Mario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver consegnato al governo le nostre proposte "ci sentiamo pienamente legittimati a dirvi che, no, non siete pronti a governare un grande Paese". Lo ha detto il senatore di Azione-Italia viva e leader del Terzo polo, Carlo Calenda, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta ieri dal governo sul disegno di legge di Bilancio. E a Berlusconi e Salvini che hanno "mandato a casa Draghi per presentare questa cosa qui, dico 'aritatece' Mario", ha ironizzato in romanesco Calenda per poi annunciare: "Voteremo convintamente contro questa indecorosa legge di Bilancio".(Rin)