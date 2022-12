Cina-Benin: congratulazioni tra presidenti per 50mo anniversario ripresa rapporti diplomatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Benin, Xi Jinping e Patrice Talon, si sono scambiati messaggi di congratulazioni in occasione del 50mo anniversario della ripresa dei rapporti diplomatici tra i due Paesi. La Cina attribuisce “grande importanza” alla relazione con il Benin, ed è pronta a rafforzare gli scambi lungo la Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initiative) e altri meccanismi di cooperazione, ha detto Xi. Negli ultimi 50 anni i Paesi hanno ottenuto “proficui risultati” con benefici tangibili per entrambi i popoli, ha aggiunto. (Cip)