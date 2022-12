Francia: Covid, Macron chiede a governo "misure adattate di protezione" per situazione Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto al governo "delle misure adattate di protezione" dal coronavirus nell'ambito dell'aumento dei casi in Cina. Lo ha reso noto l'Eliseo. Il ministero della Salute e della prevenzione segue con molta attenzione l'evoluzione della situazione in Cina" ed è "pronto a studiare tutte le misure utili che potrebbero essere messe in atto di conseguenza", ha reso noto al presidenza di Parigi.(Frp)