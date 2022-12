Legge Bilancio: De Poli (Udc), dimostra coerenza e coraggio, voteremo convintamente fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa Manovra - che ha un orizzonte ampio e guarda a una prospettiva di legislatura - questo governo e noi della maggioranza di centrodestra abbiamo dimostrato, con i fatti, di essere coraggiosi, coerenti e credibili. Ecco perché noi di Civici d’Italia - Noi moderati - Maie voteremo convintamente la fiducia alla legge di Bilancio". Lo ha detto, intervenendo in Aula, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla legge di Bilancio, il senatore Antonio De Poli, capogruppo di Civici d’Italia-Noi Moderati-Maie in Senato. "La nostra priorità, in uno dei quadri più difficili di sempre, è stata difendere le infrastrutture sociali del paese: le famiglie e le imprese. Ecco perché abbiamo voluto fortemente, come centrodestra, andare incontro soprattutto alle fasce sociali più deboli e alle famiglie meno abbienti", ha concluso De Poli.(Rin)