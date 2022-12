Giustizia: Sisto, su prescrizione serve riflessione attenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'istituto della prescrizione, così come scritto oggi, “mescola temi sostanziali a profili processuali: per coerenza di sistema va, a mio avviso, ripristinata la matrice sostanziale. Serve una riflessione attenta, valutando la proposta sul punto della commissione Lattanzi, correttamente tesa a garantire la ragionevole durata del processo". Lo ha dichiarato in un'intervista al Giornale il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto. "Va chiarito a lettere cubitali che l'efficienza del sistema non deve passare dalla lesione dei diritti del cittadino ma deve essere realizzata con il miglioramento dell'offerta di giustizia: ad esempio, aumentando sensibilmente il numero dei magistrati, in Italia davvero pochi", ha concluso. (Rin)