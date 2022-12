Napoli: de Magistris (Up), ecco il 'pacco per Napoli'. Tanti soldi arrivati, servizi peggiorati e tasse aumentate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo l'approvazione del bilancio al consiglio comunale di Napoli salta fuori anche il 'pacco per Napoli'. Finora i denari, tanti, arrivati a Palazzo San Giacomo non sono serviti a migliorare i servizi della città, che anzi pur con i soldi in cassa e per evidente incapacità dell'amministrazione Manfredi, sono peggiorati. Abbiamo assistito alla triplicazione degli stipendi dei politici che governano oggi la città", ha affermato Luigi de Magistris. "Ecco ora la sorpresa per noi napoletani. Gli aumenti di tasse, imposte e gabelle varie. Ad esempio, più tasse per viaggiatori e turisti e aumento dell'Irpef per i napoletani. Hanno avuto i soldi, non migliorato i servizi, si aumentano gli stipendi, affidano incarichi ai sodali politici e aumentano le tasse. Poi però chiudono l'anno con il botto: milioni di euro per il capodanno, senza essere riusciti a mettere le luminarie, una cifra enorme che nemmeno Bassolino in Regione mise ai tempi di Elton John", ha incalzato l'ex sindaco di Napoli. "Facendo quattro conti, avendo noi realizzato dieci festività natalizie con pochi spiccioli ma con grandi eventi nazionali ed internazionali, questi milioni di euro dove vanno a finire? Ma guai a parlare di trasparenza perché il Prof. Manfredi si innervosisce, ma continua a non rispondere, tace", ha concluso de Magistris. (Ren)