Hong Kong: segretario alla Salute, sistema sanitario sarà in grado di gestire aumento contagi

- Il segretario alla Salute di Hong Kong, Lo Chung–mau, ha espresso fiducia nel sistema sanitario locale, ritenuto in grado di gestire l’aumento dei contagi da Covid-19 che farà seguito al progressivo allentamento delle restrizioni. L’amministrazione ha rimosso da oggi alcune delle sue rigide misure di prevenzione e controllo epidemico, tra cui i limiti agli assembramenti all’aperto, la presentazione di un certificato di avvenuta vaccinazione per accedere a bar, ristoranti e altri luoghi pubblici, nonché l’obbligo di quarantena per i contatti stretti dei soggetti positivi. La revisione del protocollo sanitario interessa anche i viaggiatori esteri, che non sono più tenuti a sottoporsi ad un test molecolare dopo l’arrivo a Hong Kong. (segue) (Cip)