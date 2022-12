Iraq: presidente Rashid in visita a Mosul, necessario riportare stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario riportare stabilità a Mosul, città situata nel nord dell’Iraq e “capitale” dello Stato islamico dal 2014 al 2017, al fine di incoraggiare investimenti. Lo ha dichiarato il capo dello Stato iracheno, Abdul Latif Rashid, nel corso della sua visita, ieri, nel governatorato di Ninive, dove ha incontrato rappresentanti della popolazione di Mosul, tra cui sceicchi, notabili, e delegati delle diverse componenti della città. Nel rilevare come Mosul abbia “sofferto molto”, il presidente ha messo in luce l’importanza di superare i problemi causati dal terrorismo attraverso operazioni di ricostruzione e garantendo il ritorno degli sfollati nelle proprie abitazioni. “Il governo ha inserito questo fascicolo nel suo programma ministeriale, prevedendo progetti per le infrastrutture di base e il miglioramento delle condizioni di vita e i servizi per i cittadini", ha affermato Rashid.(Res)