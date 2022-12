Taiwan: ministero Difesa, “sinceramente grati” a Usa per possibile vendita sistemi anticarro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa di Taiwan ha espresso “sincera gratitudine” agli Stati Uniti per aver approvato una possibile vendita a Taipei di sistemi posamine anticarro Volcano per un importo stimato in 180 milioni di dollari. Northrop Grumman e Oshkosh Corporation sono i principali contraenti del potenziale contratto di vendita. L’iniziativa dimostra l’impegno di Washington a favore dell’isola e potenzierà le sue capacità di guerra asimmetrica nell’eventualità di un conflitto con la Cina nello Stretto, ha aggiunto il dicastero in una nota, facendo riferimento alle rivendicazioni territoriali della prima potenza asiatica. La transazione dovrebbe essere ufficialmente confermata dal Congresso nell’arco di un mese, fanno sapere da Taipei. (Cip)