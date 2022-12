Cina-Usa: ministero Difesa, Washington rispetti nostri interessi prima di riattivare dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina attribuisce “grande importanza” allo sviluppo delle relazioni militari con gli Stati Uniti, che tuttavia non possono promuovere la ripresa del dialogo con Pechino danneggiando contemporaneamente i suoi interessi. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa, Tan Kefei, durante una conferenza stampa convocata oggi, in cui ha esaminato l’andamento del rapporto bilaterale. Lo stop agli scambi nel settore della difesa disposto dalla Cina dopo la visita a Taiwan della presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi è stata una “contromisura necessaria”, ha detto Tan, evidenziando come il viaggio abbia “minacciato seriamente la sovranità e l’integrità territoriale” della nazione. Per riprendere il dialogo con la Cina, ha aggiunto, gli Usa devono agire con “sincerità” e rispettare seriamente “i suoi interessi fondamentali e le sue principali preoccupazioni”. (Cip)