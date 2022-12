Yemen: ministro Esteri iraniano incontra delegati Houthi in Oman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso della sua visita nel sultanato dell’Oman, il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha tenuto colloqui con rappresentanti delle milizie di ribelli sciiti Houthi, membri della delegazione negoziale. Secondo quanto riferito dall’emittente legata al gruppo sciita “Al Masirah”, durante i colloqui le parti hanno discusso degli ultimi sviluppi della crisi yemenita. Il ministro iraniano, oltre a sottolineare la “fermezza” del popolo yemenita nel difendere i propri diritti, ha evidenziato l’importanza di “revocare l’assedio in Yemen”, considerandolo “una necessità umanitaria”, e di garantire "condizioni di vita normali" alla popolazione yemenita. L'incontro è giunto a circa tre mesi dal mancato rinnovo della tregua in Yemen mediata dalle Nazioni Unite, entrato in vigore per la prima volta il 2 aprile e non più rinnovato dal 2 ottobre scorso. Il gruppo sciita è uno dei protagonisti del conflitto civile in corso dal settembre 2014. Sul fronte opposto vi sono le forze yemenite filogovernative, a loro volta coadiuvate da una coalizione internazionale guidata dall'Arabia Saudita.(Res)