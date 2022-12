Romania: via libera dal governo al ddl sulla riforma delle pensioni speciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo romeno ha dato via libera al disegno di legge sulla riforma delle pensioni speciali, concesse a determinate categorie professionali, come magistrati, militari, diplomatici o degli impiegati della Corte dei Conti. Il ministro del lavoro, Marius Budai, ha spiegato che l'obiettivo è adeguare la percentuale di calcolo dall'80 al 65 per cento del reddito, riportando solo il reddito permanente, nonché seguire il principio che nessuna pensione deve superare il reddito di calcolo. A seconda di ciascuna categoria, l'anzianità minima richiesta nel settore di attività può essere aumentata o il periodo minimo di contribuzione può essere pari a quello del sistema pubblico. Il ministro ha assicurato che il dialogo sul tema proseguirà sia con la Banca mondiale che con i partner europei, affinché i provvedimenti siano sufficientemente chiari quando inizierà la loro discussione parlamentare, fissata all'inizio di febbraio, tutti i provvedimenti siano molto chiari. La riforma delle pensioni speciali è uno degli impegni assunti dalla Romania attraverso il Pnrr, con scadenza alla fine dell'anno. (Rob)