Portogallo: si dimette ministro Infrastrutture Nuno Santos per "responsabilità politica" dopo caso Tap

- Il ministro delle Infrastrutture portoghese, Pedro Nuno Santos, ha presentato le sue dimissioni come atto di "responsabilità politica" il giorno dopo quelle presentate dalla sottosegretaria di Stato per il Tesoro, Alexandra Reis. L'ex sottosegretaria era stata coinvolta negli ultimi giorni in una controversia legata a Tap dopo che il quotidiano "Correio da Manha" ha riferito che avrebbe ricevuto una buonuscita di 500 mila euro per aver lasciato in anticipo la carica di direttore esecutivo della compagnia aerea, quando doveva ancora scontare due anni di servizio. In una nota il ministero delle Infrastrutture ha spiegato che data la percezione pubblica e il "sentimento collettivo generato" intorno alla controversia sul risarcimento di Tap ad Alexandra Reis, Pedro Nuno Santos "ha deciso, in questo contesto, di assumersi la responsabilità politica e ha presentato le sue dimissioni al Primo Ministro". A sua volta, Antonio Costa ha annunciato in un comunicato di aver accettato le dimissioni di Nuno Santos ringraziandolo per "la dedizione e l'impegno" con cui ha esercitato le funzioni di governo durante questi sette anni, sia nelle aree di sua diretta responsabilità che nella definizione dell'orientamento politico generale del governo.(Spm)