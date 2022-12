Marocco: Rabat inserisce nuovi Paesi nell'elenco di beneficiari di visti elettronici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità marocchine hanno deciso di includere Giordania, India, Guatemala e Azerbaigian nell'elenco dei Paesi i cui cittadini potranno beneficiare di un visto elettronico a partire dal 10 gennaio 2023. Lo ha riferito in un comunicato il ministero degli Affari esteri marocchino, precisando che la decisione è "in linea con gli sforzi compiuti dal regno del Marocco, a livello nazionale e internazionale, volti a digitalizzare i servizi forniti dalla pubblica amministrazione, in particolare quelli relativi al lavoro consolare a livello di rappresentanze diplomatiche". La decisione, aggiunge il comunicato, giunge dopo sei mesi dal lancio del sistema di visti elettronici "eVisa" e si prevede riguarderà un numero crescente di Paesi. Il governo marocchino si è impegnato a sostenere il settore turistico nazionale, e a promuovere il Marocco come destinazione per turismo e affari.(Mar)