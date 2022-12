Marocco-Israele: presidente Herzog invia messaggio a re Mohammed per anniversario Accordi Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il presidente israeliano, Isaac Herzog, ha inviato un messaggio al sovrano marocchino, re Mohammed VI, in occasione del secondo anniversario della firma degli Accordi di Abramo, siglati nel dicembre 2020 sotto l’egida degli Usa e che hanno portato alla normalizzazione dei rapporti tra Rabat e Tel Aviv. Lo hanno riferito i media marocchini, specificando che Herzog ha evidenziato, nel suo messaggio, il ruolo svolto dal defunto re Mohammed V nella protezione degli ebrei durante la Seconda guerra mondiale. "In occasione del secondo anniversario dell'adesione del Marocco agli Accordi di Abramo, lo Stato di Israele e il popolo ebraico desiderano esprimere la loro gratitudine e apprezzamento a Vostra Maestà e al popolo marocchino, che da generazioni lavorano per garantire sicurezza e benessere e preservare il patrimonio culturale della comunità ebraica nel regno", si legge nel messaggio. "Sotto il vostro governo, la componente ebraica del Marocco è stata riconosciuta nella Costituzione del regno, e sono state ripristinate le istituzioni della comunità ebraica in tutto il Paese, dalle sinagoghe ai cimiteri", ha aggiunto il presidente israeliano, affermando che gli “Accordi di Abramo hanno portato alla nascita di partenariati tra i due governi e popoli".(Mar)