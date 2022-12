Legge Bilancio: Maiorino (M5s), manovrina fatta di furore ideologico e fuffa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa manovrina si contraddistingue per furore ideologico e fuffa" la stessa Confindustria "dice che è senza slancio". Lo ha detto la senatrice del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta ieri dal governo sul disegno di legge di Bilancio. Il Movimento cinque stelle "dice no a questa manovra" che "mortifica a cancella il Paese reale", ha concluso Maiorino.(Rin)