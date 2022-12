Roma: macabro messaggio su serranda agenzia immobiliare, indagano carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un coniglio morto lasciato attaccato alla saracinesca di una agenzia immobiliare in via Mastro Giorgio in zona Testaccio a Roma non è certamente un messaggio natalizio. Il rinvenimento della carcassa è avvenuto ieri mattina ad opera dei dipendenti dell’agenzia che hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione Aventino che hanno prima ascoltato i testimoni iniziando così ad indagare sull’accaduto.(Rer)