Legge Bilancio: Romeo (Lega), offre più attenzione al tessuto sociale, ne usciamo a testa alta

23 luglio 2021

- In tema di revisione del Reddito di cittadinanza "ricordiamo che la Costituzione è fondata sul diritto al lavoro non sul diritto al sussidio". Lo ha detto Massimiliano Romeo, presidente dei senatori della Lega, intervenendo in Aula durante le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta ieri dal governo sul disegno di legge di Bilancio. "Abbiamo fatto quello che era giusto fare come Lega", ha aggiunto per poi sostenere che "è la legge di Bilancio con più attenzione al tessuto sociale fatta negli ultimi tempi". Per Romeo la manovra ha "rassicurato i mercati, convinto l'Europa e spiazzato l'opposizione. Ne usciamo decisamente a testa alta". (Rin)