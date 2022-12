India: marcia di Rahul Ghandi, Polizia replica ad accuse di violazione protocolli di sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Forza di polizia centrale di riserva (Crpf) ha risposto alle accuse sulla gestione della sicurezza in vista dell’arrivo della “Marcia dell’India unita” (Bharat Jodo Yatra) guidata da Rahul Gandhi, affermando che proprio quest'ultimo avrebbe violato in prima persona diversi protocolli di sicurezza. La Crpf, che fornisce protezione a Rahul Ghandi e alla sua famiglia, ha risposto alle polemiche sollevate in proposito dal Congresso nazionale indiano (Inc). "Andrebbe sottolineato che durante le visite dei soggetti sotto protezione, le disposizioni di sicurezza richieste vengono definite dalla Crpf in coordinamento con le agenzie statali di polizia e sicurezza, come da linee guida", afferma la Crpf in una nota. Per quanto riguarda le presunte violazioni dei protocolli di sicurezza verificatesi il 24 dicembre, la Forza di polizia afferma che "in diverse occasioni sono state osservate violazioni delle linee guida da parte di Rahul Ghandi, e questo fatto gli è stato debitamente comunicato". (segue) (Inn)