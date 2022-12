India: marcia di Rahul Ghandi, Polizia replica ad accuse di violazione protocolli di sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano, principale forza di opposizione in India, ha allertato il governo sulla gestione della sicurezza in vista dell’arrivo della “Marcia dell’India unita” guidata da Rahul Gandhi in aree sensibili come il Punjab e il Jammu e Kashmir. Un dirigente del partito, Pawan Khera, ha scritto al ministero dell’Interno per denunciare alcuni episodi di presunta violazione dei protocolli di sicurezza avvenuti nei giorni scorsi ed esprimere preoccupazione. Secondo Khera, benché Gandhi goda di un alto livello di protezione (classificato come Z), non sono stati predisposti adeguati cordoni di sicurezza al suo arrivo a Nuova Delhi. (segue) (Inn)