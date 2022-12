India: marcia di Rahul Ghandi, Polizia replica ad accuse di violazione protocolli di sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è la prima volta che la scorta ai politici del Congresso è oggetto di polemiche. Alla fine del 2019 è stata riformata la legge riguardante la forza speciale Special Protection Group (Spg), limitando il suo impiego esclusivamente alla protezione del primo ministro in carica, ai familiari stretti con cui convive nella residenza ufficiale e agli ex primi ministri per un periodo di cinque anni. Con la riforma, pertanto, la protezione dell’Spg è stata revocata all’allora presidente del Congresso, Sonia Gandhi, ai suoi due figli, Rahul e Priyanka, e all’ex primo ministro Manmohan Singh, la cui sicurezza è così passata sotto la responsabilità di altre forze. Il partito criticò il cambiamento sostenendo che la privazione della tutela dell’Spg rendesse i Gandhi più vulnerabili. (segue) (Inn)