India: marcia di Rahul Ghandi, Polizia replica ad accuse di violazione protocolli di sicurezza (4)

- La “Marcia dell’India unita” è stata intrapresa da Rahul Gandhi il 7 settembre per raccogliere idee e consensi nel Paese, attraverso un confronto con le comunità locali su problemi come la disoccupazione, l’inflazione e l’integrazione sociale. Partito da Kanyakumari, nel Tamil Nadu, il politico si trova ora a Nuova Delhi, dopo aver attraversato nove Stati e 46 distretti in 108 giorni. Il viaggio, della durata prevista di cinque mesi, dovrebbe concludersi a Srinagar, nel Jammu e Kashmir, dopo un percorso di oltre 3.500 chilometri attraverso 12 Stati. Attualmente restano da percorrere altri 448 chilometri. (segue) (Inn)