Roma Expo 2030: Massolo, la vetrina Italia offerta al mondo (2)

- Il presidente Mattarella ha appena sottolineato la capacità italiana 'di fare coincidere l'interesse nazionale con quello più ampio del progresso dell'intera comunità internazionale' come punto a favore della candidatura di Roma per Expo 2030: "La scelta dell'Italia e di Roma sarebbe la scelta di una Nazione che ha sempre messo in primo piano l'interesse e il progresso della comunità internazionale, nell'ottica di rafforzare il dialogo, la coesistenza pacifica, lo sviluppo delle Nazioni, il benessere e la sicurezza delle popolazioni. Questa volta non fa eccezione. L'Expo 2030 cade nell'anno in cui arriveranno a compimento gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Onu. Si tratterà di tirare un bilancio e di lanciare la fase successiva. Tra questi obiettivi figura proprio il miglioramento del rapporto tra le persone e i territori, l'argomento al centro di Expo Roma 2030". "Offriamo al mondo - continua Massolo - la possibilità di mostrare, nel cuore dell'Unione europea, ciò che si riesce a fare lavorando insieme. Questo è il segno distintivo della nostra Expo: un'Expo per il progresso universale, non di questo o di quel Paese. Un'Expo inclusiva, all'insegna della libertà, dei diritti. della lotta alle disuguaglianze. Un'Expo dove i Paesi partecipanti verranno posti in condizioni di pari dignità. A ciascuno di loro non stiamo avanzando una mera richiesta di voto. Stiamo offrendo una prospettiva di lavoro comune". Secondo l'ambasciatore, "Roma è all'altezza. E l'Italia ha bisogno di un evento unificante, di una mobilitazione degli animi, dei cervelli, di tutte le energie. Sì, è sicuramente una sfida. I nostri concorrenti sono temibili. Ma noi sappiamo di poter dire la nostra e ci sono tutte le premesse per farcela", ha concluso Massolo. (Res)