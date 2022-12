Legge Bilancio: Urso, riforma degli incentivi e spinta al made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, spiega in una intervista al "Corriere della Sera" cosa c'è nella manovra: "Due terzi della manovra sono dedicati a fronteggiare il caro energia. Assoluta priorità. La seconda voce è il taglio del cuneo fiscale, per quasi 5 miliardi. Inoltre, ci sono: il rifinanziamento della legge Sabatini, particolarmente appetibile con i tassi di interesse aumentati, e più di 2 miliardi per il Sud. Infine, sono previsti due disegni di legge collegati: per la riforma degli incentivi e per la valorizzazione del made in Italy". "Per i prossimi mesi - aggiunge - la strada quindi è tracciata. Ho già convocato per le prossime settimane i tavoli con parti sociali, per un confronto nel merito". Confindustria avrebbe voluto il taglio del cuneo per 16 miliardi di euro: "Abbiamo fatto quanto potevano in un quadro estremamente difficile, rifinanziando e incrementando quel che aveva fatto Draghi in un periodo di vacche grasse". I 21 miliardi che la manovra destina agli aiuti contro il caro energia bastano per il primo trimestre: "L'accordo europeo sul price cap ha già avuto i primi effetti: il prezzo del gas è tornato ai livelli precedenti la guerra. Avevamo ragione: era mera speculazione. Se la stagione invernale sarà mite e se l'Europa proseguirà su questa strada, per esempio con acquisti collettivi, potremo affrontare meglio la primavera. Ci auguriamo che non siano necessari altri interventi finanziari". (segue) (Res)