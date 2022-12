Legge Bilancio: Urso, riforma degli incentivi e spinta al made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella manovra secondo alcuni ci sono molte sanatorie fiscali, che suonano come uno schiaffo a chi le tasse le ha sempre pagate: "Non vedo sanatorie - osserva il ministro - ma misure che rispondono all'intenzione di ripristinare un rapporto corretto tra Stato e contribuenti". Quanto all'ex Ilva: "Ho illustrato i termini del nuovo accordo tra gli azionisti di Acciaierie d'Italia, ArcelorMittal e Invitalia che ha come obiettivo il rilancio del sito, aumentando i target di produzione rispetto all'ultimo biennio e garantendo i livelli occupazionali. Inoltre, si prevedono una riconversione green dell'impianto e investimenti per il polo di Taranto: dai campi eolici allo sviluppo del porto". Non c'è il rischio di una nuova Ita-Alitalia: "No. Questo governo è stato capace in poche settimane di risolvere l'emergenza Lukoil; di prefigurare, con nuovo Dpcm, una soluzione per Ita, che avrà un forte partner industriale; di rilanciare l'Ilva, garantendo al contempo risanamento ambientale e occupazione". "E, spero entro dicembre, - conclude Urso - saremo in grado di dare indicazioni sulla rete Tim. Tutto sempre perseguendo l'interesse nazionale nel rispetto degli investitori stranieri. Non a caso Vivendi ha recentemente riconosciuto il clima positivo creato dal governo. Anche sull'ex Ilva e sugli impianti di interesse strategico abbiamo seguito questa strada". (Res)