Reddito cittadinanza: Freni, l'offerta congrua resta

- "L'offerta congrua per il Reddito di cittadinanza resta", annuncia a "Repubblica" il sottosegretario all'Economia Federico Freni, deputato della Lega. La manovra è in cassaforte, ma alcune questioni sono aperte. Quanto alla stretta sul Reddito, "non si può ignorare l'effetto distorsivo che ha avuto sul mercato del lavoro, ma questo non significa che sia necessaria una caccia alle streghe. Il miglior equilibrio sarà quello che, evitando inutili e pericolose discriminazioni sociali, consentirà di minimizzare gli effetti negativi. Di certo chi vive a Marsala non sarà costretto ad accettare un'offerta di lavoro a Pordenone". Capitolo pensioni: "Quota 41 senza paletti anagrafici è un obiettivo di legislatura, come ogni riforma seria vuole il suo tempo. Abbiamo di fronte cinque anni di lavoro, non cinque mesi". In Parlamento ha dovuto contenere l'assalto dei partiti, eppure il governo aveva chiesto responsabilità: "Il primato della politica ha come presupposto la centralità del Parlamento: questa legge di bilancio ha dimostrato come una fisiologica dialettica tra esecutivo e legislativo possa portare solo benefici al Paese: la manovra esce rafforzata dalle Camere". Per quel che riguarda, infine, le misure in cantiere per l'anno prossimo: "Ci attendono molte sfide: dalla riforma del fisco alla trattativa sulla revisione del Patto di stabilità, dal completamento della riforma previdenziale sino allo sviluppo compiuto di politiche energetiche ed industriali che traghettino il Paese nel futuro", ha concluso Freni.(Res)