Legge Bilancio: Sangalli (Confcommercio), impianto prudente e difensivo

24 luglio 2021

- Il leader di Confcommercio, Carlo Sangalli, in una intervista al "Giornale" spiega che "la crescita congiunturale di mezzo punto nel terzo trimestre e l'aumento degli occupati in ottobre confermano il ruolo del terziario di mercato nel promuovere importanti accelerazioni nell'attività produttiva. E nell'ambito del recente protocollo straordinario di settore, che abbiamo sottoscritto con i sindacati, è stata evidenziata l'utilità di un'azione comune per richiamare l'attenzione del governo su innovazione, produttività dei servizi e sistema-Paese". "Anche per questo - continua - il 2022 potrebbe chiudersi con una crescita prossima al 4 per cento nonostante le difficoltà generate dall'inflazione. Ma si delinea un processo di transizione dell'economia italiana da una fase di forte crescita a un momento di brusco rallentamento". Poi si sofferma sulla legge di Bilancio: "Siamo di fronte a un impianto prudente e difensivo. Prudente nel ricorso al disavanzo, difensivo nella scelta di concentrare i margini di manovra sul contrasto del caro energia. Prudenza necessaria, visti sia l'impatto sul costo del servizio del debito pubblico delle scelte monetarie della Bce, sia l'annuncio della riduzione nel suo portafoglio di titoli di Stato. E concentrazione anch'essa necessaria, considerato, per esempio, che per le imprese del terziario il costo dell'energia elettrica e del gas può arrivare nel 2022 a quota 40 miliardi, contro i 13 del 2021. Ma prudenza e concentrazione significano anche che occorrerà fare di più". (segue) (Res)