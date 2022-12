Legge Bilancio: Sangalli (Confcommercio), impianto prudente e difensivo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha ampliato flat tax, alzato il tetto al contante e alleggerito i costi del Pos. "Sono interventi che però sollecitano scelte più organiche e complessive. Serve una riforma dell'Irpef che preveda riduzione delle aliquote e degli scaglioni di reddito, semplicità degli adempimenti, no tax area senza disparità, conferma del principio di progressività. Ma anche la revisione del sistema nazionale di riscossione, potenziandone l'efficienza amministrativa. E poi la semplificazione strutturale del sistema fiscale attraverso un codice tributario unico e la piena e coerente declinazione dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente". Quanto al tetto per il contante, "auspichiamo un coordinamento di livello europeo. Mentre sul Pos faccio una sola considerazione: bene il tavolo di confronto, ma occorrono risposte ben più compiute di un fondo ristori per le commissioni sulle transazioni fino a 30 euro pagate da esercenti con ricavi e compensi annui non superiori ai 400 mila euro". (segue) (Res)