Legge Bilancio: Sangalli (Confcommercio), impianto prudente e difensivo (3)

- Capitolo Pnrr e riforma degli appalti. "Con la frenata congiunturale in arrivo è ora più che mai necessario prestare la massima attenzione allo 'stato di avanzamento lavori' del Pnrr. E il punto cruciale non è tanto il conseguimento dei target per il 2022, quanto più che, nel 2023, dovrebbero decollare bandi e gare delle amministrazioni territoriali. Interventi di rafforzamento della capacità amministrativa saranno decisivi". Soprattutto per la tenuta della regola di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse nel Mezzogiorno. E qui si inserisce il decreto legislativo di riforma del Codice degli appalti, che è una riforma chiave. E' un testo che si presenta come auto-esecutivo e che merita un adeguato confronto con Parlamento, Enti territoriali e imprese". "L'auspicio - conclude Sangalli - è che i nuovi principi di riferimento del Codice concorrano al superamento del modello della 'burocrazia difensiva' e alla costruzione di un'Italia che funzioni meglio e in modo più semplice". (Res)