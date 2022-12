Fd'I: La Russa, non rinnego le mie idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La liturgia istituzionale prevede per la seconda carica dello Stato, un riserbo, un distacco dalle beghe della vita politica quotidiana, e da certi spinosi anniversari ma il presidente del Senato nonché fondatore di Fd'I, Ignazio La Russa, in una intervista al "Corriere della Sera" la pensa diversamente: "Me ne frego della liturgia! La verità è che, quando esprimo le mie idee, rosicano. Se avessero voluto uno solo per dirigere il traffico dell'aula di Palazzo Madama, avrebbero potuto eleggere un semaforo. Io non rinuncio, e non rinuncerò mai, al mio pensiero". Compleanno del Msi: 26 dicembre 1946. Ridotte post-fasciste in festa. La prima ad uscire sui social è Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa; didascalia ('Onore ai fondatori e ai militanti missini') a corredo dell'album di famiglia, foto con la fiamma, comizi con il padre Pino, gran capo di Ordine nuovo, movimento extraparlamentare di estrema destra. (segue) (Res)